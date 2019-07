La Juve piomba di nuovo su Romelu Lukaku ma il Manchester United chiedeI due club sono in contatto, così come Paratici è in contatto con Federico Pastorello, agente dell'attaccante belga che è in uscita dal Manchester United. L'Inter resta in pole ma la mossa dei bianconeri potrebbe non essere di semplice disturbo. La Juve osserva da tempo Lukaku mentre Dybala, dovesse lasciare la Juve, approderebbe volentieri ad Old Trafford.che come spesso capita sono spaccati in due. Voi da che parte state? La Juve dovrebbe scambiare Lukaku e Dybala?