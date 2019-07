Lo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala entra nel vivo. Come ammesso dal vicepresidente bianconero Pavel Nedved, la trattativa tra Juve e Man United sta andando avanti e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra l'attaccante belga e la Juve è vicino. I due club lavorano anche sulla valutazione dei due calciatori: lo United ne chiede 80 per Lukaku, la Juve qualcosa in più per Dybala. I bianconeri direbbero si ad un eventuale scambio anche per motivi economici visto che una valutazione del genere dell'attaccante argentino permetterebbe di registrare una plusvalenza da oltre 70 milioni di euro.