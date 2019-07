Lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku entra nel vivo. Anche ieri sono andati avanti i contatti tra la Juventus ed il Manchester United con il vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved che ha confermato l'esistenza di una trattativa per far cambiare di casacca ai due attaccanti. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Paratici è vicino ad un accordo con il Manchester United che non ha convocato il belga per l'amichevole in Norvegia, al pari di Matteo Darmian.Manca ancora l'accordo per ciò che riguarda la valutazione dei due calciatori. Lo United chiede almeno 80 milioni per Lukaku, la Juve valuta Dybala vicino ai 100. Una differenza di circa 20 milioni di euro che le due società sono però disposte a colmare. Anche l'ingaggio dell'attaccante belga, riporta La Gazzetta dello Sport, non sarebbe un problema. Insomma, Lukaku sempre più verso la Juve con Dybala che può concretamente lasciare i bianconeri dopo quattro anni a Torino.