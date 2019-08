Si complica sempre di più lo scambio Dybala-Icardi tra Juve e Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Paratici non sarebbe così convinto di cedere la Joya ai rivali nerazzurri. Una decisione figlia anche degli atteggiamenti dell'Inter nei confronti dei bianconeri: i rapporti con Beppe Marotta non sono esattamente distesi, e alla fine potrebbe essere sacrificato Icardi sull'altare dell'antipatia tra i due club. Dunque, non solo soldi e potere a giocare un ruolo chiave nelle trattative, ma anche gli strascichi dei rapporti e delle rivalità. E lo scambio tra Dybala e Icardi si allontana, quasi definitivamente.