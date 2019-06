Scambio Dybala-Icardi? Beppe Marotta ha già detto si. Come riporta Sky Sport l'amministratore delegato del club nerazzurro vuol portare a termine lo scambio tra i due attaccanti argentini. Icardi è in uscita dall'Inter mentre la Juve ha bisogno di una cessione importante per mettere a posto il bilancio. Dalla Juve, però, non arrivano segnali confortanti per i nerazzurri. Nelle prossime settimane si potrebbe tornare a parlare con l'Inter ma ad oggi i bianconeri non hanno dato il via libera alla trattativa. La società bianconera deve anche sapere l'opinione del nuovo tecnico che con ogni possibilità sarà Maurizio Sarri.