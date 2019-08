Le possibilità che possa concretizzarsi davvero, restano al limite dell'utopia. Eppure, il gran circolare di voci attorno all'ipotesi Dybala all'Inter e Icardi alla Juventus, potrebbe da solo far cambiare le cose. Potrebbe, perché come riporta La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta farebbe da sponsor all'operazione. Però, per quanto il dirigente nerazzurro gradirebbe lo scambio, non vale lo stesso per Fabio Paratici. Il ds ha posto il veto sul trasferimento de La Joya: o all'estero o nulla di fatto.