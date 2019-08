Poco più di venti giorni al termine del mercato, ma il tormentone rischia d'impantanarsi già adesso, e rischia di farlo attorno a due nomi: Paulo Dybala e Mauro Icardi. E ancora, Mauro Icardi e Paulo Dybala. Il primo è un separato in casa - con tanto di numero nove già regalato al nuovo che avanza -, il secondo ha conservato il proprio status di talento assoluto (e quindi numero 10), ma non quello d'incedibile. LO SCAMBIO - In molti pensano che alla fine, per qualche motivo sicuramente legato alla necessità d'incassare della Juve e alla volontà di cederlo dell'Inter, Dybala e Higuain sarà uno scambio che animerà il finale di mercato. La situazione è chiara, in questo senso: la Juventus prenderebbe in considerazione questa possibilità solo negli ultimi giorni di mercato. Con la Joya qualcosa si è indubbiamente strappato, e la Juve proverà a piazzarlo all'estero: tra Psg e Bayern, le occasioni non mancheranno. Inter, ecco, ultima spiaggia.