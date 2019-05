L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter promette di scaldare ulteriormente il mercato estivo dei nerazzurri. In particolare, sull'asse con la Juventus, resta viva l'ipotesi di un clamoroso scambio che veda coinvolti Paulo Dybala e Mauro Icardi. Beppe Marotta stravede per la Joya, che resta nel mirino dei nerazzurri per il futuro, mentre Fabio Paratici segue da vicino gli sviluppi che riguardano l'attaccante argentino, da tempo sul taccuino per rinforzare il reparto d'attacco dei bianconeri. E, nelle prossime ore, l'affare può tornare a scaldarsi. Lo riporta Sky Sport.