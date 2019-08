Lo scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi sta diventando sempre di più una guerra di nervi. Scrive così Tuttosport che descrive lo stato dell'arte della trattativa più chiacchierata dell'estate che però non si è ancora concretizzata. I bianconeri preferirebbero un trasferimento all'estero per Paulo che però rischia di veder chiudere la strada che porta al PSG mentre la pista Atletico è praticamente impossibile. In tutto questo l'Inter continua a chiedere 80 milioni per Icardi ed è pronta ad accettare uno scambio alla pari, evenienza che alla Juve non piace perché valutano La Joya più di Maurito anche e soprattutto alla luce delle vicissitudini interne allo spogliatoio.