Giugno può essere il mese del “superscambio”. Si parla di, attaccanti argentini che ormai da mesi sono protagonisti di una clamorosa idea sull’asse- Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Icardi e Dybala che si scambiano le maglie è una “storiella” che farebbe comodo a entrambi i club.Entrambi i giocatori sono iscritti a bilancio per cifre basse e una doppia cessione intorno aglinon è impossibile. Ma non è tutto così semplice. Come anticipato ieri da ilBiancoNero.com , la Juve al momento non è convinta di una simile operazione e valuta Dybala più di quanto l’Inter faccia con Icardi.