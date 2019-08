Secondo La Stampa, crescono di ora in ora le possibilità che vada in porto lo scambio tra Icardi e Dybala con Inter e Juve protagoniste. Al momento, comunque, resiste la linea dettata dalla Joya: Paulo non si muove, non vuole farlo. E continua pure a rifiutare i nerazzurri, forte anche di un rapporto molto importante con la sua tifoseria attuale. Staremo a vedere, come sempre. Anche perché le società ci pensano, anche se non si parlano: al centro dei discorsi resta il rapporto tra Beppe Marotta e Fabio Paratici. Rapporto logorato dall'addio dell'ex amministratore delegato e mentore dell'attuale capo dell'area sport. Una questione annosa, che rischia di 'rovinare' il mercato Juve. E salvare Dybala.