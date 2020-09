Scambio tra Douglas Costa e Thiago Alcantara? Al momento non sembra essere questa l'idea della Juventus, che - anzi - dopo la prestazione del brasiliano oggi contro il Novara sta valutando anche la possibile permanenza del giocatore in bianconero. Il Bayern Monaco si era fatto avanti a gennaio per provare a riportare l'esterno d'attacco in Germania, ma dopo quel timido approccio di otto mesi fa non c'è stato più niente di concreto con il club tedesco. E, al momento, il possibile scambio con Thiago Alcantara non risulta.