La notizia di ieri, lanciata da Sportmediaset, ha fatto in poche ore il giro del web: la Juve vorrebbe offrire Federico Bernardeschi in cambio di Gigio Donnarumma. L'ex dg della Juventus Luciano Moggi ha commentato questa possibilità ai microfoni di 7 Gold: ​"Io credo che Donnarumma sia un grande portiere, ma la Juventus è comunque decisamente coperta in quel ruolo. Federico Bernardeschi è un calciatore importante che potrà fare molto bene con la Juventus nel prosieguo della stagione", le parole dell'ex dirigente bianconero.