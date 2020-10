Anche se non ha segnato, Cristiano Ronaldo è stato protagonista dello 0-0 tra la Francia (di Rabiot) e il suo Portogallo. Sfida nella sfida tra i due juventini, con CR7 che prima abbraccia e parla con Mbappé e poi scambia la maglia con Eduardo Camavinga del Rennes. "Non la laverò" ha detto sorridendo il centrocampista su Snaptchat. Classe 2002, Camavinga è uno degli ultimi gioiellini sfornati dalla Francia con la Juve che potrebbe essersi aperta una pista per il futuro grazie al prestito di Rugani al Rennes.