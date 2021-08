Continua a essere caldo l'Come riportato da La Nazione, la viola è pronta a cederein questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Sul centrale serbo c'è il forte interesse anche della Juventus, che si ritroverebbe però con sei difensori centrali in rosa. Ecco allora chesempre in uscita dai bianconeri, potrebbe fare il percorso inverso e andare a rinforzare la difesa del nuovo tecnico Italiano, che potrebbe perdere anche Pezzella.