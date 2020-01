L'asse Torino-Parigi sembra in questo momento più caldo che mai. Con la trattativa Can-Paredes ancora in fase di studio, i due club possono andare a colloquio anche per un altro scambio, paventato già nella scorsa sessione di mercato ma di cui non si è fatto più nulla.



Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Juventus e PSG potrebbero portare a termine anche lo scambio tra De Sciglio e Meunier, magari sempre all'interno dell'affare Can-Paredes.