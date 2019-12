Juventus e PSG parleranno (molto) nel prossimo mese. Il club francese ha già contattato l'entourage di Emre Can, centrocampista tedesco finito nel mirino di Leonardo già al termine della scorsa estate. Emre disse di no alla destinazione parigina pensando di essere incluso nella lista Champions ma pochi giorni dopo arrivò la comunicazione da parte della società che in quel momento ha definitivamente perso l'ex Liverpool. Juve e PSG discuteranno anche del possibile scambio De Sciglio-Meunier anche se l'intenzione del club bianconero è quella di non portare a termine l'operazione anche perché il difensore belga va in scadenza al termine della stagione.