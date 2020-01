Quello che sembrava uno scambio ben avviato si è improvvisamente arenato: De Sciglio al Psg e Kurzawa alla Juve, questa era l'idea nata qualche mese fa e diventata trattativa nelle scorse settimane. La Juve però ha fatto un passo indietro perché il Psg non era disposto ad aggiungere anche una parte cash oltre al cartellino di Kurzawa. Poco male, perché la Juventus può tranquillamente tenersi stretto de Sciglio.



PERCHE' VA BENE ALLA JUVE - A differenza del terzino francese, l'ex milanista può giocare senza problemi sia da una parte che dall'altra: è il vice Alex Sandro a sinistra e in caso di emergenza può sostituire Cuadrado o Danilo a destra, per capirci. In più: un calciatore italiano rispetto a quello straniero fa comodo per le liste, sia in campionato che in Champions. Dal punto di vista economico è vero che la Juve con la cessione di De Sciglio avrebbe fatto circa 10 milioni di plusvalenza, ma Kurzawa prende un ingaggio di 4 milioni di euro, che a bilancio avrebbero avuto un peso non indifferente. Non è detto che sia un male quindi, che lo scambio col Psg De Sciglio-Kurzawa sia saltato.