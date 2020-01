di Andrea Menon

Dov'è il guadagno? Questo viene da chiedersi guardando l'ultima idea della Juve, che viaggia spedita verso la chiusura dell'operazione De Sciglio-Kurzawa. Come vi abbiamo raccontato ieri, secondo quanto appreso da IlBianconero.com, i due giocatori hanno detto sì alla trattativa e ora sono solo i club a dover trovare la quadratura del cerchio con un conguaglio in favore della Juventus, vista appunto la precarietà del contratto di Kurzawa. L'accordo con il Psg scade tra sei mesi circa, mentre De Sciglio vanta una firma fino al 2022, il che comporta per la Juve un peso a bilancio per 7.2 milioni di euro. Diverse le ipotesi per la chiusura, anche se le valutazioni sulle cifre sono in corso. Ma chi ci guadagna dal punto di vista tecnico? L'operazione in realtà assomiglia più a un affare economico prima ancora che tecnica, visto il rendimento dei due e la storia dei rispettivi infortuni.



ADATTABILITA' - Dal punto di vista tecnico, poi, Kurzawa è un giocatore che dovrà adattarsi in tutto e per tutto al calcio italiano. Sarri ha spiegato molte volte come l'inserimento di giocatori come Rabiot, Ramsey e De Ligt abbia avuto alti e bassi proprio per la necessità (naturale) di apprendere trucchi, segreti, ritmi, di un nuovo calcio e un nuovo campionato ma pure di lingua e cultura italiana. Una rivoluzione in campo e fuori. Per adattarsi ci vuole tempo e anche Kurzawa ne avrà bisogno. Una delle note positive è che Sarri potrà finalmente avere quel terzino tutto mancino che chiedeva da tempo. ECONOMIA - De Sciglio non sarà Alexander Arnold ma è comunque un terzino affidabile, che conosce il nostro campionato. Un terzino pronto all'uso, che può giocare sia a destra che a sinistra. Dal punto di vista tecnico lo scambio rischia di essere un downgrade per i bianconeri che però hanno necessità economiche. L'operazione non è tecnica ma commerciale. La Juve ha bisogno di fare cassa e chiude uno scambio tra un giocatore che va in scadenza tra due anni ed uno che invece vede terminare il suo contratto al termine della stagione. Per questo i bianconeri vorrebbero un conguaglio economico. Con de Sciglio la plusvalenza è certo visto che, appunto, il suo peso a bilancio è esiguo. Il vantaggio, però, sarà (per ora) solo a bilancio perché Kurzawa avrà bisogno di adattarsi e siamo entrati nella parte calda della stagione.



