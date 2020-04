C'è una voce che rimbalza dall'estero e che vuole Matthijs de Ligt nel mirino del Manchester United , disposto anche a proporre alla Juve uno scambio con il grande sogno del mercato. Che De Ligt sia uno dei centrali più apprezzati nel panorama calcistico europeo è cosa nota, così com'è nota, tuttavia, l'avversione di Mino Raiola, agente sia dell'olandese che di Pogba, nei confronti dei Red Devils.Lo scorso dicembre, in un'intervista a Repubblica, il procuratore disse chiaro e tondo: ​"Il problema di Pogba è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo., una come la prima Juve". Oggi non porterei più nessuno là, parole che lette a posteriori suonano già come una chiusura netta ai Red Devils. Praticamente impossibile, quindi, vedere l'olandese con la maglia dello Untied la prossima stagione.Discorso diverso, ovviamente, per Pogba. Raiola cercherà di portarlo via da Manchester nonostante le sue altre parole, dello scorso gennaio ("magari rinnova, può succedere di tutto"). Se accadesse, non dipenderebbe direttamente dalla volontà né dell'agente né da quella del calciatore visto che i Red Devils hanno un'opzione per rinnovare unilateralmente il contratto del francese fino al 2022,e in tanti, tra cui il suo ex compagno di nazionale Bacary Sagna, vedono un futuro bianconero per il Polpo. Sul piatto, però, non sarà inserito De Ligt.@lorebetto