E' ormai in dirittura d'arrivo lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri incasseranno 30-35 milioni di euro cash più il cartellino del terzino brasiliano. Tale operazione permetterebbe al club bianconero di mettere a bilancio una plusvalenza di circa 30 milioni di euro. Ossigeno per le casse bianconere che dopo Kean stanno cercando di cedere ancora altri giocatori per generare ulteriori plusvalenze. Il prossimo potrebbe essere Dybala.