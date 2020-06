2









La Juventus continua a dialogare sul mercato con la Roma, riscoprendo un alleato affidabile in sede di trattative. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, bianconeri e giallorossi sono pronti a chiudere l'affare che riguarda Bryan Cristante e Rolando Mandragora. La Juve ha ancora la possibilità di riacquistare Mandragora dall'Udinese e girerebbe volentieri il giocatore alla Roma per l'ex atalantino: Cristante, infatti, rappresenta l'erede di Sami Khedira, a rischio uscita visto il contratto in scadenza nel 2021. Sul tavolo, con la Roma, pende anche il nome di Nicolò Zaniolo.