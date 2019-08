Lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo è ormai in dirittura d'arrivo. Il terzino portoghese e quello brasiliano sono pronti a scambiarsi maglietta con i bianconeri che oltre al cartellino dell'ex difensore del Real Madrid riceveranno anche 35 milioni di euro cash. Oggi il responsabile dell'area sport della Juve sarà a Wembley per assistere alla finale di Charity Shiled tra i Citizens e il Liverpool. In tribuna, a Wembley, ci sarà anche Jorge Mendes e a margine dell'incontro tra le due big di Premier ci sarà tempo per chiudere la trattativa. Lo scambio tra Cancelo e Danilo è ormai in dirittura d'arrivo.