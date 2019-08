La giornata di oggi può essere decisiva nell'ambito dello scambio tra Juventus e Manchester City, che vede coinvolti Joao Cancelo da una parte e Danilo dall'altra. Nonostante non ci sia ancora l'accordo tra i due club sulle valutazioni dei terzini, oggi sono previsti nuovi incontri in Inghilterra per sbloccare la situazione e concludere l'affare, come riportato da Calciomercato.com. Due i nodi: la valutazione di Danilo, non più di 20 milioni di euro per Paratici e 35 per il City, e il suo ingaggio, con la Juventus che non è disposta a confermare i quasi 6 milioni di euro attualmente percepiti in Inghilterra.