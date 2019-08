Tutto fatto per lo scambio tra Juventus e Manchester City, che vede protagonisti Joao Cancelo e Danilo. Al contrario di quanto accaduto con lo United per Paulo Dybala e Romelu Lukaku, la volontà dei club e dei due protagonisti è ben chiara e, già nella giornata di oggi, può arrivare il via libera definitivo per chiudere lo scambio. Con un ricco conguaglio in favore dei bianconeri: si è parlato anche di 35 milioni di euro, ma la cifra definitiva non dovrebbe superare i 30. Attesa l'ufficialità nelle prossime ore.