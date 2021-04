Due piccioni con una fava. E due problemi, soprattutto, da risolvere in fretta. Federico Bernardeschi al Milan, Alessio Romagnoli alla Juventus: lo scambio s'ha da fare? Come racconta Calciomercato.com, il tempo passa e le situazioni possono mutare, pure velocemente. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2022, entrambi sono reduci da una stagione complicata a livello individuale. Entrambi cercano riscatto, magari altrove, ma pur sempre in Italia.



LA REGIA DI RAIOLA - Per CM, questa è una buona base per concedere a Raiola i movimenti perfetti. Si potrebbe, del resto, arrivare a uno scambio alla pari o pareggiato in un altro modo, magari con un giocatore giovane in mezzo. La valutazione resta tutta da concordare: ma Juve e Milan devono chiudere comunque cessioni importanti entro il 30 giugno. Raiola pertanto parlerà con il Milan e valuterà il da farsi. Restano ancora diversi incastri da individuare: l'ingaggio di Bernardeschi è da 4 milioni a stagione, dovrà ridurlo o spalmarlo; Romagnoli andrà a prendere il posto di Chiellini? Staremo a vedere.