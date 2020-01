Una grande premessa pende sopra questa ipotesi di scambio tra Juventus e Barcellona che non può passare inosservata: i bianconeri smentiscono ed un accordo vero e proprio sembra difficile da trovare, specialmente per le valutazioni differenti che i due club fanno di Federico Bernardeschi ed Ivan Rakitic. Detta la realtà, ce n'è però un'altra parallela che spinge pressante e che alimenta ormai da una settimana questa trattativa: un'offerta che si ripete, visto che anche a fine estate a Fabio Paratici era stata sottoposta questa possibilità.Le strade, ora, sono ovvviamente due: farlo o non farlo. Bernardeschi rappresenta un patrimonio inespresso, sul quale la Juventus ha investito tanto (40 milioni di euro nel 2017) e che ancora non è riuscita a valorizzare. Accettare lo scambio con Rakitic, croato di 31 anni, rappresenterebbe un passo indietro nella programmazione della squadra, oltreché l'ammissione di un errore di mercato. Eppure, Bernardeschi per quanto possa aver deluso nel lungo periodo, ha messo comunque in mostra parte del suo talento: a sprazzi, certo, anche se resta concreto. Per questo, con un peso a bilancio ancora di una ventina di milioni, privarsi di un giocatore prossimo al raggiungimento della piena maturità calcistica, potrebbe essere doppiamente controproducente. Se per di più, l'intuizione di riadattare l'ex Fiorentina mezzala fosse davvero quella giusta, vederlo primeggiare nel centrocampo a tre del Barcellona accanto a De Jong e Busquets potrebbe far male: ipotesi, ovviamente, ma da tenere in considerazione.D'altra parte però, l'esperienza di Rakitic potrebbe essere comunque un valore aggiunto. Se non altro, per la Champions League, competizione in cui il croato ha dimostrato di poter essere decisivo, come la Juventus stessa ha provato sulla propria pelle. Inoltre, avere uno dei perni della mediana del Barcellona degli ultimi cinque anni, per un gioco come quello di Sarri, sarebbe senz'altro vantaggioso: nell'immediato, il tecnico toscano si troverebbe una mezzala pronta per quest'ultima parte di stagione. Un pronto all'uso che non può essere sottovalutato, solo perché si pensa che i 31 anni di Rakitic sia un problema. Insomma, bipolarismo a più non posso, con entrambe le soluzioni che offrono vantaggi e svantaggi: e voi, invece, che cosa fareste?