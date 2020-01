L'ipotesi di uno scambio tra Juventus e Barcellona non sembra essere un'idea concreta. Almeno, questo è quel che si è capito dalle parole di Fabio Paratici prima della partita con il Parma. Eppure, i due club ci pensano e non solo da quest'estate. Come riporta Tuttosport, entrambe le società vorrebbero registarare una plusvalenza, ma i calcoli non sono facili. Infatti, i costi di Rakitic sono praticamente stati ammortizzati dal Barcellona, che lo ha acquistato per 20 milioni dal Siviglia nel 2014. Bernaardeschi, invece, è stato pagato il doppio ed è arrivato alla Juventus soltanto nel 2017. Pesa ancora una ventina di milioni sul bilancio, ed è per questo che Juve e Barcellona non si trovano d'accordo sui conguagli di questo ipotetico scambio.