Non solo Coppa Italia, i dirigenti della Juventus continuano a trattare col Barcellona per trovare l'intesa per lo scambio Bernardeschi-Rakitic. Secondo Sky Sport, l'offerta del Barça è di 10 milioni più il cartellino del centrocampista croato, la Juve rilancia chiedendo almeno il doppio più Rakitic. E' un'idea nata in estate che ha ripreso corpo nelle due settimane durante incontri tra club nei quali si è parlato anche di altri giocatori, ma Bernardeschi-Rakitic è un possibile scambio ancora non tramontato.