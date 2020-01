Il mercato delle squadre italiane è entrato nel vivo. La Juventus ha acquistato Dejan Kulusevski che arriverà in estate ma l'Inter si sta rinforzando già in questa sessione di mercato con gli arrivi di Young e Spinazzola e quelli sempre più probabili di Giroud e Christian Eriksen. Così, secondo Repubblica, la Juve vorrebbe andare a sua volta al contrattacco con un rinforzo che Paratici segue da tempo.





TORNA DI MODA - Come scrive il quotidiano, infatti, può tornare in auge uno scambio solamente ipotizzato la scorsa estate. Protagonisti sono Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi ai margini dei rispettivi progetti. L'ex Fiorentina fatica a trovare spazio da trequartista: Sarri lo ha provato da mezzala, ma il minutaggio si fa sempre più scarso. E l'interesse dei blaugrana non è una novità. Così come non è una novità la volontà del croato di lasciare la Spagna: Rakitic accetterebbe solo la Juve o il Psg, motivo per cui dalla Catalogna preparano l'offerta per il nuovo scambio.