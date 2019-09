Il mercato dellasembrava ormai indirizzato verso un colpo in difesa, con Daniele Rugani in partenza, e poco più in queste ultime e caldissime ore di trattative. Con l'affare Mauro Icardi in alto mare, considerata la conferma di Paulo Dybala resa "ufficiale" dalle parole di Fabio Paratici, il reparto offensivo sembrava al completo e fissato, ma i bianconeri hanno lavorato sotto traccia a uno scambio con il. Sul piatto non ci sarebbe più Emre Can, bensì FedericoLa volontà della Juventus è chiara: regalare un ultimo grande rinforzo a centrocampo a Maurizio Sarri, con il profilo assai apprezzato di Ivane fare gola. E, come confermano Tuttosport e Il Corriere dello Sport questa mattina, l'affare è vivo, anche se. Le parti stanno lavorando a un accordo, ma al momento non sono d'accordo sulledei due giocatori. Non bastasse, i bianconeri chiedono unin loro favore. Ostacoli importanti da superare, ma lo scambio, se qualcosa dovesse sbloccarsi in tempi brevi, si potrebbe concludere.