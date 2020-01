Ultimi giorni di mercato, il tempo stringe e bisogna accelerare i ritmi per chiudere le trattative. Oppure, intavolarle oggi per concluderle a luglio. E' quello che hanno provato a fare Juventus e Barcellona mettendo sul piatto da una partee e dall'altra. Un'idea di scambio nata qualche mese fa ma che negli ultimi giorni sembrava stesse diventando concreta: secondo Sky Sport, però, l'operazione ha subito una frenata e in questo momento la trattativa è in salita.