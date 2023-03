Come riporta ANSA, per la Juve le nuove accuse, secondo il ricorso, avrebbero violato il principio di giusto processo e il diritto di difesa.Le accuse estranee al deferimento, secondo il club, sono la fattura "nascosta" all'Olympique Marsiglia e lo scambio Arthur-Pjanic col Barcellona.L'accusa di "alterazione del risultato sportivo" è per la Juventus, "infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione" del processo. La Juve sottolinea che la condanna si lega a un'"infrazione mai contestata"