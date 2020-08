1









Spunta un retroscena sullo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona. A svelarlo è il Mundo Deportivo, secondo il quale durante i colloqui continui degli ultimi mesi tra i due club, Fabio Paratici avrebbe provato a inserire nella trattativa anche Sergio Akieme, giovane talento del Barça B, terzino sinistro di 22 anni che sale spesso con la prima squadra. Da parte del club spagnolo però c'è stato un no secco, e nonostate i tanti tentativi di entrambi i club per inserire altre contropartite alla fine lo scambio è stato one to one Arthur-Pjanic.