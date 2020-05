La sensazione, che è più di una sensazione, è che tocchi davvero ad Arthur. Tuttosport racconta le ultime sulla trattativa tra il brasiliano e la Juventus: è fatto al 75%. Percentuale che va a indicare i tre quarti dell'operazione praticamente definiti. Cosa manca? Partiamo da cosa c'è: il sì delle due società, soddisfatte dallo scambio, poi il sì di Pjanic che è pronto a lanciarsi in una nuova avventura dopo 5 anni di successi. Manca quello di Arthur, però: alla seconda stagione in blaugrana non pensava di dover cambiare maglia, anche per questo si è irrigidito e vorrebbe rimanere in blaugrana. Paratici sta lavorando per sbloccare la situazione.