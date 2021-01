Nella giornata di oggi la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Marley Aké dal Marsiglia, in cambio di Franco Tongya. Operazione della quale vi avevamo parlato già da giorni e chiusa nella giornata di oggi, con il centrocampista francese che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Un affare che per la Juventus vuol dire anche plusvalenza: entrambi i gioctori infatti sono stati valutati otto milioni di euro, che per i bianconeri hanno generato un effetto economico positivo importante.