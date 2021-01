La Juve e quel mercato dei giovani che prosegue senza sosta. I bianconeri continuano ad essere molto attivi per i talenti del domani, tra acquisti e scambi. L'ultimo chiuso ieri: poche ore fa, infatti, sono arrivate anche le prime firme sui documenti per lo scambio di talenti con l'Olympique Marsiglia. Come vi abbiamo raccontato qui su ilBianconero.com, Franco Tongya (2002) passerà all'OM con un contratto quinquennale, mentre Marley Aké (2001) farà il percorso inverso arrivando alla Juve, con le visite mediche previste domani.



I RETROSCENA - Come spesso accade, ecco alcuni retroscena sull'affare. In cabina di regia c'è Mino Raiola, agente di Tongya che ha approvato questo affare e l'ha guidato. Il colpo, però, nasce dagli ottimi rapporti tra dirigenti con Paratici e Longoria che si conoscono bene. Come riporta calciomercato.com, Tongya era in scadenza con la Juve e dunque l'OM ha colto l'occasione di prendere un talento italiano con prospettive ottime lasciando andare Aké, un esterno di cui si parla molto bene seppur chiaramente giovane. Opportunità nata e proseguita grazie ai rapporti diretti, un nuovo asse di affari.