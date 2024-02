E voi chi preferite?? Beh, per i tifosi bianconeri non c'è dubbio: DV9 vince sull'interista. Date un'occhiata a questo video, qui in basso.Le interviste ai tifosi della Juventus rivelano una netta preferenza tra Dusane Lautaro Martinez.Con 7 gol segnati nelle ultime 6 partite con la maglia bianconera, Vlahovic è il favorito indiscusso. I supporters bianconeri sembrano orientarsi verso il talento serbo, impressionati dalle sue prestazioni recenti che hanno contribuito al successo della squadra.Sebbene Martinez sia un giocatore di indubbio talento,La sua capacità di segnare con regolarità e la sua determinazione sono diventate un motivo di grande entusiasmo e fiducia per i sostenitori della Vecchia Signora.