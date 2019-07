Swapping Dybala for this

I tifosi della Juventus non ci stanno. Lo scambio Dybala-Lukaku non li convince e in tanti, provenienti da tutto il mondo, stanno protestando sui social per la scelta della società bianconera, scelta che con il tempo che passa si fa sempre più concreta."Come possiamo scambiare Dybala con lui?". Ecco il video che su Twitter sta diventando virale: