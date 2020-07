Sono bastati quei due/tre movimenti diversi per innescare una macchina da guerra. Anzi, due: Cristiano Ronaldo e Dybala. Insieme fanno paura, agli avversari. Nelle ultime tre partite sono sempre andati a segno tutti e due, a dimostrazione del fatto che qualcosa rispetto a prima è cambiata. I due campioni si cercano e si trovano; ormai s'intendono a meraviglia e per capirsi basta appena uno sguardo. Cristiano parte largo per accentrarsi, l'argentino fa spazio agli inserimenti in area e zac, insieme colpiscono che è una bellezza.



COSA CAMBIA - Sarri sorride e spiega da dove nasce la sintonia: "Più che maggiore intesa, stanno giocando più vicini. Dybala viene meno a prendere palla oltre i centrocampisti - ha detto l'allenatore nella conferenza di oggi alla vigilia della partita col Torino - Cristiano si accentra di più e possono giocare più spesso in velocità. In allenamento fanno delle esercitazioni per questo, per cercare scambi in velocità vicino alla metà campo avversaria". E ci riescono bene. Benissimo. Altroché. SCAMBI, TOCCHI E SGUARDI - Fantasia e concretezza, potenza e precisione. Quando partono palla al piede non li ferma più nessuno, scambi nello stretto e via verso la porta, come fosse tutto facile. Sono loro a renderlo semplice, in realtà. Perché tra il portoghese e l'argentino non serve aprire bocca: parlano con i piedi e si capiscono alla grande: un tocco, un lancio, una giocata decisiva per accendere la miccia. Un esempio? Il più recente, la partita con il Genoa: iè vero che i gol sono arrivati da due azioni personali di CR7 e Dybala, ma per entrare in area e sfondare la difesa rossoblù durante i 90', i due hanno dialogato con triangolazioni e passaggi in profondità. Il cambio tattico di Sarri li sta facendo rendere ancora di più di quanto facessero prima: giocano più vicini e si esercitano in allenamento. Voilà, il gioco è fatto.