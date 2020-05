Juve e Roma lavorano insieme sul mercato. Idee e proposte messe sul tavolo per trovare lo scambio giusto che possa accontentare entrambi i club sia dal punto di vista tecnico che per quello economico. I bianconeri non hanno perso di vista dei vecchi pallini: Nicolò Zaniolo, che tanto piace a Paratici, Alessio Riccardi, per il quale era già stato fatto un tentativo in estate per inserirlo nell'affare Rugani, e Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni e la Juve aveva già provato a prendere ai tempi del Sassuolo. Da registrare anche gli interessi per Cristante e Mancini. Dall'altra parte i giallorossi sono interessati a Bernardeschi, ma la Juve può offrire anche altre contropartite: da Mandragora (che tornerà dall'Udinese grazie alla clausola di recompra) a Romero (di rientro dal prestito al Genoa), passando per Daniele Rugani sempre in uscita dal club bianconero e che può tornare attuale per la Roma.