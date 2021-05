1









Sei gol nelle ultime sei presenze. E' questo il biglietto da visita col quale Gianluca Scamacca si affaccia a un mercato che può vederlo ancora una volta protagonista: dopo la sessione di gennaio nel quale è stato inseguito dalla Juve senza successo, l'attaccante classe '99 è rimasto nei radar dei bianconeri che però nel frattempo stanno cercando delle alternative al giocatore di proprietà del Sassuolo, in prestito al Genoa e che ha appena cambiato procuratore affidando i suoi interessi alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci.



IL PREZZO - I rossoblù non avevano nessuna intenzione di lasciar partire il loro bomber a metà stagione, ora però la situazione è diversa e in estate Scamacca potrebbe davvero cambiare maglia: oltre alla Juve piace al Milan come vice Ibra, la richiesta dei nervoerdi è salita da 25 a 40 milioni di euro, come riporta Calciomercato.com, con un paletto che resta sempre quello: niente diritti di riscatto, o prestito con obbligo o cessione a titolo definitivo. Altrimenti non se ne fa niente.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - La richiesta è molto alta, soprattutto in tempo di Covid. Il giocatore però ha qualità che ha messo già in mostra con ampi margini di miglioramento. Il futuro è suo, ma di fronte a un prezzo così alto l'interesse della Juve si è raffreddato e i bianconeri in estate potrebbero virare su altri obiettivi. Intanto Scamacca continua a segnare, ma rimane sempre nei radar.