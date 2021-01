Il primo giorno di allenamenti della settimana porta con sé una lieta notizia per il Genoa di Davide Ballardini. Dopo aver saltato l'impegno di domenica pomeriggio in casa dell'Atalanta, a causa di un affaticamento muscolare accusato venerdì scorso, oggi Gianlucaè tornato ad allenarsi regolarmente assieme al resto dei compagni. Allarme rientrato dunque per il giovane centravanti, sempre al centro di numerose voci di mercato ma ad oggi ancora parte integrante dell'organico rossoblù. Domani, l'incontro tra Juve e Sassuolo per capire i margini di manovra bianconeri.