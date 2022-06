Le parole di Scamacca alla Rai:



"Una gara bellissima, di alto livello, molto emozionante con un pubblico incredibile. Abbiamo dato il massimo, una grande partita contro una squadra forte. Per chi mi conosce sa che sono semplicissimo e sto vivendo un sogno, farò di tutto per coltivarlo. Il futuro? Non leggo niente, penso solo al campo, il mercato lo fanno le società. In Italia ci sono tanti giovani, bisogna dargli spazio, il mister ha avuto ragione. Oggi mi sono mangiato un po' di gol, spero che alla prossima arriverà".