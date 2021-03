1









Due gol per tornare a far parlare di se. Gianluca Scamacca segna contro il Parma e il Genoa si prende 3 punti fondamentali per la salvezza. Lui, che nello scorso inverno è stato al centro del mercato, anche per la Juve. Paratici e il suo staff avevano individuato in lui la quarta punta del presente e un investimento importante per il futuro. L'offerta era di quelle importanti: proposta ufficiale da 25 milioni tra parte fissa e bonus, ma in prestito con diritto di riscatto (non obbligo). Non se ne parla. E neanche il possibile inserimento di qualche giovane dell'Under 23 come Fagioli e Correia avrebbe fatto cambiare idea alla proprietà neroverde. Le due società hanno rimandato la trattativa all'estate, Scamacca resta un obiettivo concreto della Juventus. Lo stesso giocatore ha avuto rassicurazioni da parte del club bianconero di un nuovo tentativo su precisa richiesta del tecnico Pirlo. Lo scrive calciomercato.com.