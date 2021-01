Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Gianluca Scamacca sarebbe destinato a lasciare Genoa, ma non per vestire la maglia della Juventus. Piuttosto per fare ritorno alla base, al Sassuolo, per vestire i panni di vice-Caputo, e non di quarta punta del reparto offensivo bianconero. Infatti – si legge – il club neroverde non vuole cederlo in prestito con diritto di riscatto, formula gradita alla Juve, che non cede di fronte alla richiesta dell’acquisto a titolo definitivo (o con obbligo di riscatto). Per questo Scamacca potrebbe tornare al Sassuolo, mentre la Juve resterà così con Kulusevski quarto attaccante.