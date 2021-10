Juve-Sassuolo è da sempre anche una sfida di mercato. L'ultimo nome? Giacomo. E il penultimo è stato Gianluca. Anche se Carnevali sottolinea come "fino ad ora" non sia arrivata una chiamata per sondare il terreno dei due attaccanti, è indubbio che la Juventus li stia seguendo. Oggi a Torino proveranno entrambi a mettersi in mostra. Un po' di più.Berardi, Demiral, Zaza. Ziegler e poi Peluso, Lirola, Rogerio che anche oggi sarà titolare. Tanti, tantissimi giocatori passati da Torino e poi dal comune di Reggio Emilia. Stasera, tra i titolari di Dionisi, ci sarà anche Hamed Traoré: classe 2000, a luglio è stato riscattato dall'Empoli e due anni fa era praticamente stato opzionato dalla Juventus. Di Locatelli ce n'è solo uno, chiariamo. Ma in futuro chi può dirlo? Di sicuro, per Tuttosport, gli occhi sono anche su Frattesi.