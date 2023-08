Gianluca Scamacca si è presentato al canale ufficiale dell'Atalanta, dove ha rilasciato le prime dichiarazioni da atalantino.'Ho scelto il posto più giusto da cui poter ripartire - ha esordito -. Credo che fosse l’ambiente più ideale per me in questo momento. Il direttore e il tecnico mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee. L'allenatore mi ha detto che ho delle qualità nascoste che lui vede ed è questa è la cosa che mi ha colpito di più'.