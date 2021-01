10









Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe sempre più vicina a portare a casa Gianluca Scamacca. Per il quotidiano, infatti, i contatti avuti ieri con il Sassuolo sono stati proficui ed è arrivato il via libera: la valutazione resta tra i 20 e i 25 milioni e, soprattutto, sono state accettate le modalità di pagamento, ossia i 18 mesi di prestito e la scadenza nel 2022.



PUNTO CRUCIALE - Resta però da capire se il Sassuolo farà un passo indietro: Carnevali continua a preferire l'obbligo di riscatto al solo diritto a cui punta la Juventus. Dovranno riparlarne, ma per Gazzetta sembra un punto che può essere superato decisamente presto. Attenzione al discorso contropartite: i neroverdi possono chiedere Dragusin, domani titolare con il Genoa. LA SCELTA - La Juve ha virato su Scamacca per un motivo preciso: l'intenzione è quella di puntare su un giovane di talento, come fatto in quest'ultimo mercato. E il Genoa è stato prezioso alleato: con Destro e Shomurodov ormai titolari inamovibili, si è presto rassegnato all'idea di perdere un giocatore come Gianluca. Chiaro, in futuro, magari, farà pesare questa sua posizione per una possibile via preferenziale...