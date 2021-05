Gianluca Scamacca e un futuro da protagonista. Inserito da Roberto Mancini nella lista dei pre-convocati dell'Italia per l'Europeo, l'attaccante classe '99 è ancora nel mirino della Juventus che nella scorsa sessione di mercato l'ha cercato per un mese intero. Il cartellino di Scamacca è di proprietà del Sassuolo ma gioca in prestito al Genoa, in rossoblù è cresciuto e oggi la valutazione è di circa 25 milioni si euro. Una cifra che gli fa fare uno step in più alla sua carriera, avvicinandosi alla Juve.